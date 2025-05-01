Олег Мельниченко рассказал о планах сотрудничества с Бухарской областью

01.05.2025 | 14:38

Губернатор Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях рассказал о поездке в Узбекистан и встрече с Ботиром Зариповым, хокимом Бухарской области. С ней Пензенский регион заключил сотрудничество в 2024 году.

По словам Олега Мельниченко, стороны обсуждали вопрос «интенсивного движения вперед».

«Презентовал деятельность крупных в масштабах России пензенских предприятий: производство мяса индейки, имплантируемых медицинских изделий для кардиохирургии, корпусной мебели», - пояснил он.

Губернатор Пензенской области рассказал Ботиру Зарипову о планах местной кондитерской компании открыть производство в Бухаре. А также об интересе региона к импорту сухофруктов и сезонных фруктов.

«Предложили Бухарской области сотрудничество с крупной региональной сетью пензенских супермаркетов», - отметил Олег Мельниченко.

Кроме того, он проинформировал хокима о готовности к развитию отношений в сфере образования и туризма.