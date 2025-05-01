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Экономика

Олег Мельниченко рассказал о планах сотрудничества с Бухарской областью

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Губернатор Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях рассказал о поездке в Узбекистан и встрече с Ботиром Зариповым, хокимом Бухарской области. С ней Пензенский регион заключил сотрудничество в 2024 году.

Олег Мельниченко рассказал о планах сотрудничества с Бухарской областью

По словам Олега Мельниченко, стороны обсуждали вопрос «интенсивного движения вперед».

«Презентовал деятельность крупных в масштабах России пензенских предприятий: производство мяса индейки, имплантируемых медицинских изделий для кардиохирургии, корпусной мебели», - пояснил он.

Олег Мельниченко рассказал о планах сотрудничества с Бухарской областью

Губернатор Пензенской области рассказал Ботиру Зарипову о планах местной кондитерской компании открыть производство в Бухаре. А также об интересе региона к импорту сухофруктов и сезонных фруктов.

Олег Мельниченко рассказал о планах сотрудничества с Бухарской областью

«Предложили Бухарской области сотрудничество с крупной региональной сетью пензенских супермаркетов», - отметил Олег Мельниченко.

Кроме того, он проинформировал хокима о готовности к развитию отношений в сфере образования и туризма.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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