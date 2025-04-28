В Пензенской области могут открыть торговый дом Республики Узбекистан

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 28 апреля в Ташкенте принял участие во встрече Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с главами регионов РФ. Темой обсуждения стали новые направления сотрудничества.
«Мы предлагаем взаимодействие в сфере медицинских технологий и автомедтехники, глубокую кооперацию, организацию в Узбекистане производства кондитерских изделий, коммунальной техники, авиазаправщиков», - рассказал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.
Также изучается возможность открытия в Пензенской области торгового дома Республики Узбекистан.
«Шавкат Миромонович положительно оценил наши инициативы», - подчеркнул губернатор.
Пензенская область в числе 17 регионов РФ представила свою продукцию на V Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Свои производства презентовали 5 местных компаний.
Президент Узбекистана осмотрел пензенскую продукцию вместе с первым заместителем председателя Правительства России Денисом Мантуровым и заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.
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