В Пензенской области могут открыть торговый дом Республики Узбекистан

28.04.2025 | 18:29

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 28 апреля в Ташкенте принял участие во встрече Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с главами регионов РФ. Темой обсуждения стали новые направления сотрудничества.

«Мы предлагаем взаимодействие в сфере медицинских технологий и автомедтехники, глубокую кооперацию, организацию в Узбекистане производства кондитерских изделий, коммунальной техники, авиазаправщиков», - рассказал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Также изучается возможность открытия в Пензенской области торгового дома Республики Узбекистан.

«Шавкат Миромонович положительно оценил наши инициативы», - подчеркнул губернатор.

Пензенская область в числе 17 регионов РФ представила свою продукцию на V Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Свои производства презентовали 5 местных компаний.

Президент Узбекистана осмотрел пензенскую продукцию вместе с первым заместителем председателя Правительства России Денисом Мантуровым и заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.