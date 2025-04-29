Губернатор заявил о планах поставлять пензенскую продукцию в Афганистан

29.04.2025 | 17:36

Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко, находясь в Ташкенте на выставке «Иннопром. Центральная Азия», работает над тем, чтобы расширить географию экспорта пензенских товаров.

«Намерены наладить поставки продукции в Афганистан через Международный торговый центр «Термез», который действует на границе Афганистана и Узбекистана как зона свободной торговли», - уточнил глава региона на своих страницах в соцсетях во вторник, 29 апреля.

Он обсудил эти перспективы с заместителем генерального директора свободной торговой зоны «Айритом» Санжаром Содиковым.

«Мы предлагаем организовать экспорт мебели, безалкогольных напитков и продукции из мяса индейки. Заинтересованность в наших товарах есть, поэтому в ближайшее время направим нашу делегацию в город Термез для детального знакомства с условиями работы одноименного международного центра», - пояснил Олег Мельниченко.

Пензенская область в числе 17 регионов РФ представила свою продукцию на V Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Свои производства презентовали 5 местных компаний.