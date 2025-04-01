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Экономика

Губернатор встретился с Борисом Грызловым в Белоруссии

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Во вторник, 1 апреля, губернатор Олег Мельниченко, находясь в Минске, где стартовали Дни Пензенской области, провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым. Обсуждались перспективы развития сотрудничества сторон.

Губернатор встретился с Борисом Грызловым в Белоруссии

За 2024 год внешнеторговый оборот региона с Белоруссией вырос, по предварительным итогам, на 30%. «Существенное увеличение товарооборота наблюдается за последние 3 года, оценка взаимодействия высокая», - отметил Борис Грызлов.

Пензенская область приобрела в Белоруссии машины для пассажирских перевозок, автомобильную технику для нужд ЖКХ, сельского хозяйства и дорожной отрасли.

«Закупки будут продолжены. Есть планы пополнять техникой наши организации, которые работают в ДНР: мы там расширяем объемы дорожного строительства. Мы не останавливаем процесс модернизации общественного транспорта. Через процедуру лизинга планируем приобрести 60 автобусов в этом году. Продолжаем обновление сельскохозяйственной техники, 45 единиц планируем закупить», - перечислил Олег Мельниченко.

Губернатор встретился с Борисом Грызловым в Белоруссии

Он также рассказал об успехах в развитии сельского хозяйства региона и предложил белорусской стороне наладить прямые поставки лизина - компонента, который используется в производстве кормов для птиц.

«В завершение встречи губернатор акцентировал внимание на том, что проведение тематических дней в Беларуси является результатом активно развивающихся отношений сторон, основанных на историческом единстве народов и совместных усилиях по интеграции стран в рамках Союзного государства», - сообщили в областном правительстве.

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Источник — фото областного правительства
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