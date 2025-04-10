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Экономика

Олег Мельниченко подвел итоги Дней Пензенской области в Белоруссии

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В четверг, 10 апреля, губернатор Олег Мельниченко подвел итоги Дней Пензенской области, которые впервые организовали в Белоруссии.

«Мероприятия такого уровня проходят успешно, когда есть достойная продукция, организована грамотная ее презентация и заинтересована принимающая сторона. А главное - когда есть горячее участие президента страны, как это было в нашем случае. Александр Григорьевич Лукашенко всегда поддерживает наши инициативы», - подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, президент Белоруссии отметил положительную динамику в сотрудничестве с Пензенской областью и предложил наращивать объемы товарооборота.

«Около 100 представителей бизнеса участвовали в В2В-переговорах. Ряд договоров уже заключен, но итоги подводить пока рано. Многие компании договорились о дополнительных очных и онлайн-встречах, поэтому новые соглашения будут рождаться еще в течение нескольких месяцев», - уточнил Олег Мельниченко.

В сентябре в Пензе должно состояться четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству с Белоруссией, в планах на 2025 год также работа по открытию Белорусского торгового дома.

Губернатор рассказал на своих страницах в соцсетях об идее провести в Пензе Дни Бреста и Дни Могилева.

«Может, замахнемся и на Дни Республики Беларусь, тогда будут представлены все белорусские регионы. Сейчас прорабатываем эту тему и с белорусской стороной, и с исполнительным органом Союзного государства. Эти вопросы также рассмотрим на июньском форуме регионов России и Беларуси, который пройдет в Нижнем Новгороде под председательством спикера Совета Федерации РФ Валентины Ивановны Матвиенко», - поделился планами Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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