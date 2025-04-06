Губернатор встретился с главой Брестского облисполкома

06.04.2025 | 15:31

Губернатор Олег Мельниченко встретился с председателем Брестского областного исполнительного комитета Петром Пархомчиком. Об этом глава региона сообщил в воскресенье, 6 апреля, на своих страницах в соцсетях.

Пархомчик возглавляет рабочую группу по сотрудничеству Пензенской области с Республикой Беларусь с 2024 года. Внешнеторговый оборот увеличивается, весомый вклад в общий объем внесли Пензенский и Брестский регионы.

На встрече Олег Мельниченко и Петр Пархомчик обсудили вопросы расширения экономического взаимодействия.

«В связи с планами по развитию электротранспорта нас интересуют поставки аккумуляторов. Также у Пензенской области большая потребность в коммунальной технике. Заинтересовало производство пожарных машин с автолестницами на 52 метра. Это важно для районов, где идет высотная городская застройка», - рассказал глава региона.

В Беларуси хотят перенять пензенский опыт по увеличению продуктивности молочного стада и производства мяса птицы.

Мельниченко отметил, что, помимо экономического сотрудничества, важно взаимодействие в образовании, культуре, спорте, молодежной политике. Петр Пархомчик поблагодарил пензенские студенческие отряды, которые участвовали в возведении Республиканского патриотического центра. На данный момент завершен первый этап стройки.

«Пригласил брестских ребят в Пензу для участия в юнармейских военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец». Будем укреплять нашу дружбу», - добавил губернатор.

В начале апреля в Беларуси впервые проходят Дни Пензенской области. Они охватывают три города: Минск, Могилев и Брест.