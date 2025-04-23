В Пензу прибыла делегация из провинции Шэньси

23.04.2025 | 17:59

В Пензу прибыла делегация города-побратима Сяньян провинции Шэньси во главе с секретарем муниципального комитета Коммунистической партии Китая господином Ся Сяочжуном, сообщил губернатор Олег Мельниченко в среду, 23 апреля.

«Мы продолжаем развивать наше партнерство, укрепляя экономические, политические и дружеские связи в русле стратегического сотрудничества, заданного руководителями России и КНР», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

По его словам, только за первые 2 месяца 2025 года товарооборот Пензенской области с Китаем превысил 2,3 миллиарда рублей.

«У Пензы и Сяньяна много точек соприкосновения. В городе-побратиме развиты отрасли электроники, энергетики, химической, текстильной и пищевой промышленности, фармацевтика, производство строительных материалов и оборудования. Наши приоритеты - машиностроение, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, информационные технологии и цифровые услуги, комплексная застройка», - перечислил Олег Мельниченко.

Гости Пензы посетили ведущие предприятия региона, затем в планах большая сессия с представителями пензенского бизнеса. Главными темами обсуждения обозначены производство нефтяного и нефтехимического оборудования, металлообработка.

«Простор для сотрудничества широкий», - резюмировал губернатор.