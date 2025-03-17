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Экономика

Пензенская область не вошла в число регионов с высоким ростом зарплат

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Пензенская область за год опустилась в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях с 66-го места на 68-е.

Список составили эксперты ria.ru, в основе их исследования - средние зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников (классификация отраслей ОКВЭД).

В Пензенской области такой сферой уже несколько лет является ИТ и связь. В 2024 году средний заработок в этой отрасли составил 72 000 рублей. Это на 15,2% больше, чем в 2023-м (61 000 рублей).

Область не вошла в число регионов РФ, где доход в высокооплачиваемых отраслях за год поднялся на 20% и более.

В рейтинге Пензенскую область опередила Ульяновская. Она заняла 51-ю строчку. Ведущая отрасль в этом регионе - производство компьютеров, электронных и оптических изделий, а средний доход занятых в ней - 91 000 рублей.

Также впереди Саратовская область - на 67-м месте. Не менее 2% жителей региона, как и пензенцы, работают в ИТ-сфере. Зарплата там тоже 72 000 рублей.

Тамбовская область заняла 70-е место с показателем 71 000 рублей в ведущей отрасли - производстве компьютеров, электронных и оптических изделий.

Мордовия расположилась на 79-й строке. Наибольший заработок там на производстве электрического оборудования - 60 000 рублей.

Лидером рейтинга стала Сахалинская область. Ведущая отрасль региона - добыча нефти и газа. Работникам в прошлом году в среднем платили по 317 000 рублей.

Последнее, 85-е, место досталось Калмыкии. Наибольшей зарплатой в 54 000 рублей там могли похвастать госслужащие.

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