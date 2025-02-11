Средний годовой доход пензенских врачей превысил 90 000 рублей

11.02.2025 | 20:40

Стал известен средний доход врачей и фармацевтов с высшим образованием в Пензенской области в 2024 году. По информации регионального ТФОМС, они получали 90 626,90 рубля.

Медики, относящиеся к среднему звену, за месяц зарабатывали по 44 810,30 рубля.

В Пензенской области на начало 2024 года в организациях здравоохранения числилось свыше 4 000 врачей и чуть более 11 000 работников среднего звена.

С января по декабрь в больницы региона трудоустроились почти 300 новых врачей.

223 из них - выпускники медицинских вузов, 44 человека - бывшие сотрудники частных организаций, 31 специалист приехал из других регионов России и зарубежья.