+92%: назван самый подорожавший за 2024 год товар

26.01.2025 | 12:37

По данным Росстата за 2024 год, лидером подорожания среди продовольственных товаров стал картофель: +92% к уровню декабря 2023-го.

Увеличение стоимости этого популярного у россиян овоща эксперты связывают с рядом факторов. В их числе низкая рентабельность производства картофеля в 2023-м, когда оптовые цены не смогли покрыть затрат сельхозпредприятий, засуха и другие аномальные погодные условия, повышение затрат на логистику.

Второе место в рейтинге у репчатого лука (+48,2%), третье - у белокочанной капусты (+44,7%).

Среди самых подорожавших в прошлом году молочных продуктов - сливочное масло. Цена за килограмм этого товара поднялась на 36,2% по сравнению с декабрем 2023-го.

Рост стоимости сливочного масла эксперты объяснили увеличением издержек производителей, а также цен на импортное сырье, упаковку и затрат на логистику.

В Пензенской области в декабре уровень годовой инфляции оказался выше, чем в Приволжском федеральном округе и в целом в России: 9,73% (+1,06% по сравнению с ноябрем) против 9,54% и 9,52% соответственно.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в первом зимнем месяце составил 11,63% после 9,98% в ноябре.