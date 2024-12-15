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Экономика

Россиянам стали давать ипотеку под 100%

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В Центробанке начали фиксировать ипотечные займы под 100%. Таким образом банки стараются искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов.

По словам заместителя министра финансов Ивана Чебескова, правительство и ЦБ стараются бороться с подобными проявлениями на рынке жилищного кредитования.

«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%», - заявил Чебесков в интервью «Известиям».

По его словам, финансовые организации стали добавлять дополнительные комиссии и повышать первоначальный взнос, хотя это не предусмотрено условиями льготной программы. Также часть финансово-кредитных организаций применяют очень высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с господдержкой.

Сейчас максимальный лимит по выдаче средств для регионов составляет 6 млн рублей, для Москвы - 12 млн рублей, а средняя цена квартиры 6,2 млн рублей и 20,3 млн рублей соответственно.

«Комбинированная ипотека предполагает, что часть ссуды выдается по льготной ставке в рамках госпрограммы, а оставшаяся сумма - по рыночной. Заемщики используют такой инструмент, когда стоимость приобретаемого жилья превышает максимальную сумму, предусмотренную льготной программой», - объяснила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

При этом клиент не может выбрать порядок погашения, а значит он с большой вероятностью не сможет погасить сначала «рыночную часть ипотеки», потеряв средства на высоких процентах.

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Источник — https://iz.ru/1805662/mariia-kolobova/bez-chuvstva-metra-banki-stali-zadirat-stavki-po-ipoteke-do-100
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