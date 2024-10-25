Губернатор поручил продлить в регионе программу доступной ипотеки

25.10.2024 | 09:46

В Пензенской области по поручению губернатора Олега Мельниченко в 4-м квартале 2024 года продлится реализация региональной программы «Доступная ипотека».

«На поддержку этой программы с начала года мы уже направляли из бюджета Пензенской области 100 миллионов рублей, теперь выделяем еще 50 миллионов, что позволит нашему Агентству ипотечного кредитования привлечь около миллиарда рублей и выдавать гражданам льготные ипотечные кредиты.

Особенно это актуально для молодых семей, которые стремятся обзавестись собственными квартирами, улучшить жилищные условия», - пояснил Олег Мельниченко на заседании регионального правительства.

Министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев доложил губернатору, что в области активно строится новое жилье.

За 9 месяцев 2024 года возведено 697 тысяч квадратных метров, уточнили в правительстве.

По словам Александра Гришаева, регион занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода жилья. На уровне страны у Пензенской области 27-я позиция.