Губернатор поставил задачу сдерживать рост цен на продукты

16.08.2024 | 17:02

В целом итоги социально-экономического развития Пензенской области за первое полугодие 2024-го позитивные. Подъем отмечается во всех базовых отраслях реального сектора экономики, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях после заседания правительства.

Индекс промышленного производства составил более 112% - это 4-е место по ПФО и 17-е по России. Отгружено продукции на 225 млрд рублей. «Драйвером продолжают выступать обрабатывающая промышленность и энергетический сектор. Наибольший рост отмечается в производстве металлических изделий, мебели, компьютеров, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, а также полиграфической деятельности», - уточнили в правительстве.

Показатель по строительной сфере - более 114%. Введено более 482 тысяч квадратных метров, жилищные условия улучшили 16,8 тысячи семей.

Снижается число безработных: за 6 месяцев трудоустроились 5 610 человек.

В сельском хозяйстве индекс производства составил 103,6%. За полгода выдано продукции на 40,7 млрд рублей. Это более 237 тысяч тонн скота и птицы на убой, более 211 тысяч тонн молока, более 157 млн яиц.

«Требую от регионального министерства сельского хозяйства энергичнее работать с представителями торговых сетей, контролируя обоснованность стоимости продуктов. Сдерживать рост цен - задача, поставленная президентом. Поручил совместно со службой статистики провести анализ цен в сравнении с соседними регионами», - рассказал Олег Мельниченко.