В Пензастате рассказали, у кого в области самые маленькие зарплаты

09.06.2024 | 14:06

В Пензенской области в январе - марте среднемесячная зарплата составила 51 381 рубль. Меньше всего получали работники гостиниц и предприятий общепита - 30 132 рубля.

Также, по данным Пензастата, низкое вознаграждение за труд у специалистов, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, - 37 837 руб. Чуть выше оплачивается деятельность в области культуры, спорта, организации досуга - 39 476 руб.

Самые высокие зарплаты в Пензенской области в сфере, связанной с информацией и связью, - 76 127 рублей, а также у специалистов сферы страхования и финансов, - 75 136 рублей.

Выше среднемесячной по региону зарплата у пензенцев, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью (64 324 рубля), а также трудящихся на обрабатывающих производствах (58 831 рубль).

Ранее в Росстате подсчитали, что в регионе в 2023 году средняя заработная плата врачей составила 76 746 рублей. Это ниже, чем в среднем по России (113 602 рубля).

Кроме того, по итогам 2023-го Пензенская область вошла в число регионов Приволжского федерального округа с низкой средней заработной платой учителей (38 797 рублей).