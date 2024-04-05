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Экономика

Пензенская область отправила зерно в Латвию, Турцию и Азербайджан

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За первый квартал 2024 года Пензенская область экспортировала более 28,6 тыс. тонн зерна.

Из региона вывезли 13,52 тыс. тонн продовольственной пшеницы, 5,4 тыс. тонн продовольственного льна, 9,49 тыс. тонн ячменя, 0,04 тыс. тонн семян редьки, 0,07 тыс. тонн гречневой крупы, 0,04 тыс. тонн пшена и 0,01 тыс. тонн семян расторопши, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Зерно отгрузили железнодорожным и автомобильным транспортом.

В управлении перечислили страны, в которые Пензенская область отправила урожай.

В Латвию отвезли лен, пшеницу и ячмень, в Белоруссию - семена редьки. В Турцию доставили гречневую крупу и пшено, в Азербайджан - ячмень и семена расторопши, в Казахстан - пшеницу.

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