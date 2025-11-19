Экономика

В Пензе выявлена аномалия со стоимостью недвижимости

Аналитики «Домклик» и «СберИндекс» проанализировали данные по рынку недвижимости в октябре 2025 года. Эксперты отметили, что число сделок увеличивается пятый месяц подряд как на первичном рынке, так и в секторе вторичной недвижимости. Это связано со снижением Банком России ключевой ставки, которое отразилось на доступности рыночной ипотеки.

Разрыв между новостройками и вторичкой продолжает сокращаться. Цены на готовое жилье с января 2025 года выросли на 7,6%, а на первичное - на 5,2%.

По России в октябре средняя цена за квадратный метр в новостройках составила почти 178 тысяч рублей (+0,6% к сентябрю), на вторичном рынке - 118,3 тысячи (+0,7%).

Пензенская область вошла в число регионов, где наблюдается наименьший уровень цен на новостройки среди крупных субъектов РФ. Средняя стоимость квадратного метра в октябре в Пензе составила 102,4 тысячи рублей.

При этом эксперты отметили аномалию, связанную со стоимостью жилья на первичном рынке в Пензенской области. «В трех регионах цены сделок оказались выше цен объявлений. В их числе третий месяц подряд Ленинградская и Ростовская области (цена объявлений к сделкам: -6,8%, -0,3% соответственно) и второй месяц подряд - Пензенская область (-2,8%)», - приводят данные аналитики.

В среднем по России в октябре 2025 года различие между ценой квадратного метра в объявлениях и сделках на первичном рынке выросло до 13%. То есть цена в объявлениях выше, чем в реальных сделках.

Источник — ДомКлик
