Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%

Erid: 2Vfnxw1KCMX
С начала года клиенты ВТБ получили свыше 50 млрд рублей единых детских пособий с использованием сервисов банка. С января по октябрь выплаты на карту ВТБ перечисляли более 300 тысячам человек.
Количество получателей выросло на 40% по сравнению с 2024-м, а общий объем выплат почти вдвое превысил прошлогодний показатель.
ВТБ предлагает получателям детских пособий дополнительные преимущества. Клиенты могут подключить бесплатное страхование детей от критических заболеваний. Родителям предоставляется возможность воспользоваться онлайн-консультациями профильных врачей, дистанционным мониторингом здоровья и получить второе медицинское мнение.
Единое детское пособие в ВТБ чаще всего оформляют жители Москвы, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской и Свердловской областей.
Цифровые сервисы ВТБ позволяют клиентам быстро узнавать о положенных выплатах и оформлять их дистанционно. Социальный калькулятор подбирает пособия менее чем за 2 минуты: достаточно ответить на несколько вопросов о семье - и сервис покажет доступные выплаты и поможет подать заявку онлайн. С начала года им воспользовались более 370 тысяч клиентов ВТБ, сделав расчет потенциальных выплат общим объемом 11 млрд рублей.
Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.
Новости по теме
- Назван размер вклада, с которого не надо платить налог
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
- ВТБ поднимает ставку по вкладу «Двойная выгода» до 26%
- Названы основные драйверы развития биометрии до 2030 года
- Золото останется защитным активом до конца года
- Эксперт: Экономика возвращается к сбалансированным темпам роста
- Новый банк-оператор перевыпустил уже более 2 млн Пушкинских карт
- ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений
- Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошенничества
- К 1 сентября пензенцы накопили в банках больше 316 млрд рублей
Последние новости
- В Пензе выявлена аномалия со стоимостью недвижимости
- Снос старых домов и устройство развязки: чего ждать жителям Райков
- В регионе продолжают снижаться темпы строительства частных домов
- Назван размер вклада, с которого не надо платить налог
- Больше 40% пензенцев живут на зарплату ниже 45 000 рублей
- Частный сектор Пензы может остаться без магазинов
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
- ВТБ поднимает ставку по вкладу «Двойная выгода» до 26%
- Олег Мельниченко: Планируем установить 4 аграрных рекорда
- Золото останется защитным активом до конца года
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!