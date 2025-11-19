Экономика

Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%

С начала года клиенты ВТБ получили свыше 50 млрд рублей единых детских пособий с использованием сервисов банка. С января по октябрь выплаты на карту ВТБ перечисляли более 300 тысячам человек.

Количество получателей выросло на 40% по сравнению с 2024-м, а общий объем выплат почти вдвое превысил прошлогодний показатель.

ВТБ предлагает получателям детских пособий дополнительные преимущества. Клиенты могут подключить бесплатное страхование детей от критических заболеваний. Родителям предоставляется возможность воспользоваться онлайн-консультациями профильных врачей, дистанционным мониторингом здоровья и получить второе медицинское мнение.

Единое детское пособие в ВТБ чаще всего оформляют жители Москвы, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской и Свердловской областей.

Цифровые сервисы ВТБ позволяют клиентам быстро узнавать о положенных выплатах и оформлять их дистанционно. Социальный калькулятор подбирает пособия менее чем за 2 минуты: достаточно ответить на несколько вопросов о семье - и сервис покажет доступные выплаты и поможет подать заявку онлайн. С начала года им воспользовались более 370 тысяч клиентов ВТБ, сделав расчет потенциальных выплат общим объемом 11 млрд рублей.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Источник — фото предоставлено ВТБ
