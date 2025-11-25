В Пензенской области в октябре подорожали обручальные кольца

В Пензенской области в октябре цены выросли на 0,64% по сравнению с сентябрем. Годовая инфляция составила 8,77%, что больше, чем в целом по России (7,71%).
Значительнее всего подорожало продовольствие. К примеру, продолжила расти стоимость куриных яиц. Эксперты Центробанка объяснили это увеличением расходов производителей на корма, ветеринарные препараты, упаковку и транспортировку.
Также выросли цены на тепличные огурцы и помидоры, а вот лук, морковь и свекла подешевели.
Снизилась и стоимость сахара (на 1,35%), что связано с увеличением предложения после обработки заводами нового урожая сахарной свеклы.
Среди непродовольственных товаров подорожали средства связи, например смартфоны.
«Цены на них в регионе скорректировались вверх после длительного (с января по сентябрь текущего года) периода снижения из-за охлаждения потребительского спроса. При этом, несмотря на увеличение цен по сравнению с сентябрем, в октябре смартфоны стоили на 12,85% меньше, чем год назад», - уточнили специалисты.
Продолжило дорожать моторное топливо. Причина та же - сокращение предложения из-за ремонта ряда российских нефтеперерабатывающих заводов. За год бензин подорожал на 14,16%, а дизельное топливо - на 10,01%.
Кроме того, в октябре в регионе поднялась стоимость обручальных колец: за месяц - на 11,38%, за год - на 18,53%. Это объясняется увеличением затрат ювелирных заводов на покупку драгоценных металлов.
Что касается услуг, то они стали обходиться дешевле. Так, из-за окончания туристического сезона упали цены на отдых за рубежом, особенно на путевки в Турцию (за месяц - на 23,67%, за год - на 15,71%).
«Подешевел отдых внутри страны: сезон отпусков закончился, поэтому снизился спрос на услуги внутреннего туризма. В связи с этим в октябре цены на поездки на Черноморское побережье страны снизились на 20,62%, а за год подорожали умеренно - на 1,30%», - отметили в ЦБР.
А вот проезд в междугородных автобусах подорожал: за месяц - на 1,36%, за год - на 11,55%.
