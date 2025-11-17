Наталья Анищенко: Что ждет отрасль и чем живет современный фармзавод

17.11.2025 | 11:03

Как за более чем полувековую историю советский завод стал мощным, современным и высокотехнологичным фармпредприятием, развивался, накапливал международный опыт и адаптировался к изменяющимся условиям, а также оставался надежным гарантом обеспечения населения жизненно важными препаратами - об этом рассказала директор по производству и технологии завода «Биосинтез» Наталья Анищенко.

От субстанций до готовых лекарств

- Наталья Васильевна, в этом году заводу «Биосинтез» исполнилось 66 лет. Как изменился облик предприятия, что сегодня представляет собой производство?

- Действительно, наше предприятие имеет богатую историю, которая началась еще в советское время. Сегодня это современная высокотехнологичная площадка, полностью соответствующая национальным стандартам фармотрасли.

С момента открытия в 1959 году завод специализировался на выпуске субстанций методом микробиологического синтеза, как и большинство предприятий того времени. В дальнейшем произошло смещение в сторону производства готовых лекарственных средств. Завод стал одним из крупнейших предприятий фармпромышленности Советского Союза.

В настоящее время мы остаемся одним из крупных производителей лекарственных средств, по итогам первого полугодия 2025 года входим в топ-30 по объемам рыночных продаж в натуральном выражении среди отечественных фармпроизводителей. Наш приоритет - выпуск доступных жизненно необходимых лекарственных препаратов, ориентированных на социально уязвимые группы населения. Причем не только на территории нашей страны, но и на территории стран СНГ, куда экспортируем нашу продукцию.

- В 2016 году произошло знаковое событие для «Биосинтеза» - завод вошел в группу индийской компании Sun Pharma. Как это отразилось на производственной площадке?

- Мы стали частью международной семьи. Sun Pharma представлена более чем в 100 странах мира, имеет большую производственную структуру в более 40 площадок и собственные R&D-центры.

С момента приобретения Sun Pharma завода «Биосинтез» произошло несколько существенных изменений: реализованы крупные проекты по модернизации площадки и сделаны значительные инвестиции в оборудование. Например, было принято решение о строительстве на территории предприятия нового участка по производству таблетированных лекарственных форм. Этот участок был запущен в рекордно короткие сроки и сейчас уже функционирует. В настоящее время мы проводим масштабную модернизацию 3 объектов на площадке, что позволит увеличить объемы производства. В рамках сокращения расходов и снижения зависимости от городских инженерных сетей была построена собственная котельная.

Также постоянно расширяется портфель наших препаратов. Мы начали выпускать брендированные ЛС в таких группах, как нестероидные противовоспалительные средства, ноотропные препараты. Линейка препаратов пополнилась нейролептиками и антидепрессантами. Также происходит трансфер некоторых препаратов с других площадок Sun Pharma, и мы локализуем производство этих продуктов здесь, у нас на заводе.

Конечно, быть частью большой международной компании - это уникальная возможность приобщиться к опыту и знаниям, накопленным другими площадками. Это касается не только производственных технологий, но и планирования, инженерных решений, автоматизации, IT-проектов. Мы всегда можем обратиться к коллегам с любой площадки Sun Pharma, задать вопросы и найти поддержку. Это очень ценно.

- Каков объем производства предприятия и сколько наименований лекарственных средств выпускает завод?

- У «Биосинтеза» достаточно большой объем производства и широкая линейка продукции - более 180 наименований препаратов в 6 лекарственных формах, выпускаем более 70 миллионов упаковок готового продукта в год. Т. е. мы можем обеспечить нашими препаратами каждого второго жителя страны. Самую большую долю традиционно составляют таблетки, также мы производим мази, суппозитории, порошки и растворы для инъекций, растворы для инфузий.

Инвестиции в будущее

- Завод «Биосинтез» находится в Пензе. Какую позицию он занимает в промышленности региона, как участвует в жизни города?

- Наш завод - одно из крупнейших предприятий в Пензенском регионе, стабильно работающее более 65 лет. На предприятии трудится около тысячи сотрудников, а сам завод занимает территорию в 60 гектар. Компания видит свою роль не только в том, чтобы закрывать потребности пациентов, но и в развитии научного и кадрового потенциала региона - таким образом мы можем способствовать развитию российской фармотрасли и системы здравоохранения в целом.

К примеру, мы давно сотрудничаем с пензенскими вузами и колледжами. Ежегодно студенты проходят на базе нашего предприятия учебные и производственные стажировки и практики. Также специалисты нашей компании принимают участие в экзаменационных сессиях и защитах дипломов студентов - Пензенского государственного технологического университета и колледжа, Пензенского госуниверситета.

Кроме образовательной деятельности «Биосинтез» активно участвует в социальной жизни города - организуем экскурсии на завод для школьников и детей из социальных организаций города, проводим мастер-классы, а также поддерживаем социальные организации региона.

- Работа на фармацевтическом предприятии считается престижной и высокооплачиваемой, но не всегда можно найти квалифицированных специалистов. Ваше предприятие растит профессионалов?

- Да, конечно, на предприятии действует система наставничества: за каждым новым сотрудником закрепляется куратор, который помогает адаптироваться и развиваться в профессии.

У нас есть программа «Молодой специалист», которая предусматривает возможность профессионального развития и карьерного роста для начинающих свой путь специалистов. При трудоустройстве на предприятие буквально в самые первые дни работы сотруднику выплачивается единовременное пособие в размере 3 региональных прожиточных минимумов. А если он снимает жилье, то предприятие полностью берет оплату на себя; возмещается расход на содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях. Также предусмотрены другие ежегодные выплаты по факту отработанного времени.

- Сегодня для сотрудников важны не только высокая зарплата, соцпакет и привилегии - многим важно развиваться и ощущать себя частью команды, которая создает что-то новое и необходимое. Чувствуют ли ваши сотрудники это?

- Уверена, что да. Ежегодно мы вкладываем в развитие сотрудников немало ресурсов. В каждом цехе организованы специально оборудованные классы для обучения аспектам GMP и технологии. Также мы предоставляем сотрудникам возможность изучения английского языка.

Для специалистов и менеджеров проводятся профессиональные и управленческие программы, а также мероприятия по обмену опытом. Многие руководители предприятия выросли внутри компании, начав карьеру с рядовых позиций.

У сотрудников есть возможность брать на себя ответственность за предложенные идеи и решения. Такие инициативы всегда будут поддерживаться. Мы понимаем, что многим важно преуспеть в своих достижениях и получить признание.

В целом работа на фармпредприятии дает ощущение причастности к чему-то важному: ты влияешь - опосредованно - на жизнь и здоровье людей. Когда человек чувствует себя связанным с чем-то большим и важным, это мотивирует постоянно двигаться вперед.

Пути развития фармацевтической отрасли

- Как, на ваш взгляд, будет развиваться фармацевтическое производство в России в ближайшие 10 лет?

- Я думаю, что российский рынок фармы будет развиваться стремительно, а государство продолжит поддерживать российских производителей. При этом фокус развития будет связан с постепенным переходом на полную локализацию - от производства субстанции до готовой продукции.

Фарминдустрия остается одной из самых динамичных и перспективных отраслей. В ближайшие годы ее ждут ускоренный рост и технологическая трансформация: усиление автоматизации и цифровизации производственных и сопутствующих процессов, расширение применения больших данных и искусственного интеллекта.

Думаю, что искусственный интеллект займет роль в таких сложных процессах, как разработка дизайна лекарств, поиск и открытие молекул, оптимизация рецептур и предсказательная аналитика. Конкуренция среди производителей сегодня такова, что без цифрового апгрейда на рынке никто не выживет.

Второй момент, который многие уже начали отмечать, - это смещение вектора от массовых продуктов к индивидуальным, рассчитанным на конкретного пациента. Это такие виды терапии, как клеточная, генная и таргетная терапии, связанные с индивидуальным подбором дозы. То есть технология все время будет усложняться, например, это может быть переход к лекарственным средствам со сложной системой доставки. Или от химических молекул - к биолого-химическим и даже цифровым решениям.

И третье направление - «зеленая» фарма. Внимание к экологическим аспектам продолжит возрастать, что будет способствовать внедрению еще более устойчивых технологий и процессов.

- Вы не только наблюдаете за развитием отрасли, но и сами участвуете в этом процессе, поскольку начинали карьеру на «Биосинтезе» в должности мастера цеха и прошли почти все этапы карьерного роста. Как у вас сложилась такая многолетняя приверженность предприятию?

- На «Биосинтезе» верность предприятию - не уникальный случай, а, скорее, традиция. Многие коллеги пришли сюда с институтской скамьи и работают до сих пор, по 25-30 лет. Я тоже пришла на завод после вуза, и меня сразу привлекли высокий ритм работы и отсутствие рутины, живые процессы, постоянное обучение, движение, развитие. Я тогда подумала, что это место - мое.

С тех пор прошло много лет, но это чувство не ушло. И сейчас я все время нахожу, чему еще поучиться и что еще улучшить. Например, в этом году я проходила обучение в Институте менеджмента в городе Ахмедабад в Индии. Это был интересный опыт. Получить новые знания, расширить границы и пообщаться с коллегами из других областей деятельности может любой сотрудник - компания поддерживает сотрудников в их желании развиваться и обучаться.

В целом работа в такой высокотехнологичной и многозадачной отрасли, как фарма, всегда очень мотивирующая. И когда ты участвуешь в проекте от строительства участка до стадии выпуска препарата, это дорогого стоит. Отсюда и коллектив увлеченных единомышленников, который сложился у нас на предприятии. Я уверена, что в такой сплоченной команде самые сложные вызовы и задачи будут по плечу.

