В 2024 году в Пензе на сферу образования хотят потратить 8 млрд

14.11.2023 | 18:41

В 2024 году в Пензе на такую статью расходов, как образование, планируется выделить 8 млрд 364 млн 693 тыс. рублей (для сравнения: сумма всех расходов бюджета - 19 млрд 10 млн 63 тыс.).

Эту сумму (она меньше прошлогодней на 80 млн) на заседании в гордуме во вторник, 14 ноября, озвучила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

Среди прочего 394 млн 559 тыс. планируется направить на организацию бесплатного горячего питания младшеклассников;

- 31 млн 374 тыс. - на организацию дотационного, бесплатного и льготного питания дошкольников;

- 98 млн 487 тыс. - на приведение зданий школ и садов, а также их территорий и материально-технической базы в соответствие с современными нормами и требованиями;

- 43 млн 57 тыс. - на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности;

- 158 млн 36 тыс. - на денежное вознаграждение учителям за классное руководство;

- 50 тыс. - на проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Ольга Завьялкина пояснила, что 80 млн рублей сняли со статьи «Капитальный ремонт образовательных учреждений». В течение года эту сумму планируют возместить путем внесения изменений в бюджет по мере поступления доходов.

Депутаты проголосовали за проект бюджета в текущей версии, окончательное решение будет принято на ближайшей сессии гордумы.