Жительница Бековского района стала должницей из-за жены племянника

09.07.2024 | 11:36

66-летняя жительница Бековского района неожиданно для себя стала должницей банка. На нее оформила кредит 31-летняя родственница.

О том, что на сельчанке висит долг, она узнала после уведомления. Сумма составила 60 000 рублей. Женщина отправилась в полицию.

Полицейские установили возможную преступницу - супругу племянника пенсионерки.

«В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что у ее мужа была карта, которая принадлежит заявительнице», - сообщил врио начальника отделения МВД России по Бековскому району Владимир Афанасьев.

Женщина взяла карту, с ней зашла в мобильное приложение и оформила на родственницу кредит. Деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас она находится под обязательством о явке.