Часть овощей подорожает к Новому году почти на 25%

03.12.2023 | 16:04

Эксперты ожидают, что к Новому году почти на четверть увеличится стоимость некоторых овощей. Это в первую очередь коснется тепличных культур: помидоров, перца, баклажанов и других.

Подорожают и ягоды.

На рост цен повлияют увеличение стоимости топлива, которое нужно для обогрева теплиц, и традиционный предновогодний ажиотаж, пишет «Парламентская газета», ссылаясь на аналитику Росстата.

«Еще один немаловажный фактор, подталкивающий цену на огурцы и помидоры вверх, - это низкая локализация производства семян на территории нашей страны. Многие российские фермеры все еще закупают их за границей, а расчет производят в долларах. Выше доллар - выше стоимость семян», - отметили специалисты.

В стране выращивается достаточное количество огурцов, поэтому эксперты не ожидают значительного роста цен на них.

Другая ситуация с помидорами. Собственное производство покрывает 35% рынка, большую часть этих овощей приходится завозить из-за рубежа. Поэтому помидоры к Новому году пензенским покупателям обойдутся дороже.

Ранее сообщалось о рекордном подорожании таких фруктов, традиционных для новогоднего стола, как мандарины (в среднем на 70%), апельсины (почти на 80%), бананы (на 47%).