В Пензе и Бессоновском районе за 9 месяцев построили 863 дома

В Пензенской области за 9 месяцев 2023 года ввели 629,1 тыс. квадратных метров жилья. То есть больше, чем за тот же период 2022-го, на 11,9%.
При это большая часть введенного жилья (54,4%) - индивидуальное, сообщили в Пензастате.
Жители области с января по сентябрь построили 2 211 домов общей площадью 342,4 тыс. квадратных метров. Чаще всего для возведения жилья выбирали Пензу (435), Бессоновский (428) и Пензенский (421) районы.
В Пензе средняя площадь нового дома составила 172 квадрата, в указанных районах - 125 и 140.
Организациями-застройщиками за 9 месяцев было введено 286,7 тыс. квадратных метров жилья.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀