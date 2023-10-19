В Пензе и Бессоновском районе за 9 месяцев построили 863 дома

19.10.2023 | 21:20

В Пензенской области за 9 месяцев 2023 года ввели 629,1 тыс. квадратных метров жилья. То есть больше, чем за тот же период 2022-го, на 11,9%.

При это большая часть введенного жилья (54,4%) - индивидуальное, сообщили в Пензастате.

Жители области с января по сентябрь построили 2 211 домов общей площадью 342,4 тыс. квадратных метров. Чаще всего для возведения жилья выбирали Пензу (435), Бессоновский (428) и Пензенский (421) районы.

В Пензе средняя площадь нового дома составила 172 квадрата, в указанных районах - 125 и 140.

Организациями-застройщиками за 9 месяцев было введено 286,7 тыс. квадратных метров жилья.