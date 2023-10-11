В регионе продлен мораторий на повышение цены на землю

11.10.2023 | 10:01

В Пензенской области вновь введен мораторий на повышение цены на землю, принадлежащую региону. Также он действует на участки, собственность на которые не разграничена, при расположении на них находящихся в собственности зданий и сооружений.

Цена не будет повышаться до 1 января 2025 года, уточнили в областном правительстве.

Цель такой меры - дать инвесторам стимул для дальнейшего развития бизнеса (им будет проще выкупить землю под своей коммерческой недвижимостью) и поддержать жителей региона.

Губернатор Олег Мельниченко указал, что такой шаг способствует выстраиванию экономического баланса интересов покупателей участков, местных и регионального бюджетов.

Мораторий на повышение цены на землю вводился в Пензенской области неоднократно. Так, в 2017 году мораторий на выкупную стоимость участков объявлял бывший тогда губернатором Иван Белозерцев. Он же установил его летом 2019 года.