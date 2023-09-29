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Экономика

В Пензе повысили ставку налога на многоэтажные паркинги и стоянки

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В Пензе повысили ставку земельного налога на два вида недвижимости - многоэтажные паркинги и автостоянки. Решение было принято в пятницу, 29 сентября, на сессии городской думы.

Изначально ставку налога на многоэтажные паркинги с 0,1% хотели поднять до максимально возможной - 1,5%, на автостоянки - с 0,3% до тех же 1,5%.

После обсуждения вопроса с депутатами на заседании комиссии решение пересмотрели, сообщила начальник управления экономического развития администрации г. Пензы Елена Голова. В итоге ставку налога на многоэтажные паркинги поднимут до 0,75%. Подсчитано, что в результате с участков общей кадастровой стоимостью 92,6 млн, находящихся в частной собственности, в бюджет может поступить 694 тысячи рублей.

Ставку налога на стоянки поднимут до 1%. Бюджету это может принести около 1,5 млн рублей - именно столько поступит с земельных участков в частной собственности, которых сейчас около 250, с общей кадастровой стоимостью 154,8 млн.

Комментируя изменения, депутат Алексей Шуварин отметил, что такой подход администрации Пензы к подготовке документов неприемлем. «Администрация вышла с предложением установить 1,5%. После того как бурно на комиссии депутаты раскритиковали, администрация сказала: да не вопрос. То есть никакого экономического обоснования нет. Уровень подготовки документов все ниже и ниже. Расчетов, обоснования, почему именно вот так, ну вообще нет, от слова «совсем». Хочется вот такую ставку - ну, давайте сделаем», - возмутился депутат.

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