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Глас народа

На ул. Антонова водители фур создают опасность для пешеходов

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Горожанка Екатерина прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимки оставленных на обочине фур на улице Антонова.

Женщина отметила, что фото были сделаны рядом с Семейным сквером 14 марта в 18:15.

На ул. Антонова водители фур создают опасность для пешеходов

«Постоянно паркуются фуры, перекрывая полосу для поворота направо и закрывая видимость пешеходам при переходе проезжей части», - рассказала Екатерина.

На ул. Антонова водители фур создают опасность для пешеходов

По ее словам, на участке улицы имеется знак, запрещающий большегрузам парковаться, но водители игнорируют его.

Нарушение правил парковки шоферами грузовиков не редкость для Пензы. Брошенные вдоль обочины фуры можно увидеть во многих районах даже на улицах, где имеются знаки, запрещающие стоянку.

Так, с этой проблемой сталкиваются жители улицы Генерала Глазунова: обочины забиты припаркованными фурами. «Где ГАИ?» - спросила в соцсетях возмущенная местная жительница.

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