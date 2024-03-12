Водители фур паркуются на ул. Генерала Глазунова вопреки запрету

12.03.2024 | 12:12

В Пензе на улице Генерала Глазунова обочины забиты припаркованными грузовиками. Об этом рассказала местная жительница Елена.

«Когда прекратится тут отстойник фур? Где ГАИ?» - спросила она на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

К сообщению женщина прикрепила снимки стоящих на обочинах грузовиков.

На ее обращение отреагировал представитель управления ЖКХ города. Он согласился, что припаркованные большегрузы мешают другим участникам движения.

«За данный вид нарушения предусмотрено задержание транспортного средства путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место и хранение на специализированной стоянке», - сообщили Елене.

Регистрацией такого рода нарушений занимается Госавтоинспекция. Местные жители могут обратиться туда с жалобами.

«В текущем году на указанной территории планируется установить знак, запрещающий остановку и стоянку большегрузного транспорта», - добавил представитель управления.

Как рассказал редакции сетевого издания «ПензаИнформ» местный житель, такой знак на Генерала Глазунова уже есть. Он появился около месяца назад, но водители фур игнорируют его и не боятся штрафов или эвакуации машины.

15 февраля на улице Зеленодольской установили дорожные знаки, запрещающие движение грузовиков. В городском управлении ЖКХ уточнили, что сделали это по многочисленным просьбам пензенцев. Для проезда фур закрыли участок от дороги - дублера Окружной до улицы Мереняшева как в одну, так и в другую стороны.

Фото Елены Хомутских.