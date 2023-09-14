На доход за полгода средний пензенец мог 1 007 раз проехать в маршрутке

14.09.2023 | 11:48

Пензенские статистики проанализировали покупательную способность доходов жителей региона в 2023 году с января по июнь включительно и сравнили ее с показателями первого полугодия 2022-го.

В среднем за шесть месяцев этого года доход каждого жителя Пензенской области составил 31 325,4 руб. - на 12,7% (или на 3 542,5 руб.) больше, чем в прошлом.

Специалисты отметили повышение покупательной способности на ряд продовольственных товаров. В их числе подсолнечное масло (на 21,7%), поваренная соль (18,9%), шлифованный рис (15,8%), куриные яйца (12,3%), помидоры (8,9%), питьевое молоко (6,1%).

«Если в январе - июне 2022 года на свой доход житель области мог купить 59 кг говядины, то в аналогичном периоде 2023-го - 64 кг, сливочного масла - 40 и 45 кг, творога - 82 и 89 кг, картофеля - 576 и 1 150 кг, капусты - 438 и 1 140 кг соответственно», - привели динамику показателя в Пензастате.

Из непродовольственных товаров покупательная способность увеличилась на покупку женского демисезонного пальто (на 13,9%), бензина (на 11,1%), мужского костюма-двойки (на 6,5%).

Возможность покупки телевизоров повысилась на 51,8%, холодильников - на 30,8%.

Из жилищно-коммунальных услуг увеличение покупательной способности произошло на плату за жилье в государственном и муниципальном фонде (на 7,5%) и на электроэнергию (на 3,1%).

На свой доход за полгода жители области могли 1 181 раз проехать в городском автобусе, 1 566 - в троллейбусе либо совершить 1 007 поездок в маршрутном такси.