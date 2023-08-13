Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 авг 2023|17:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

Экономика

Чай с конфетами с сентября может стать роскошью

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С сентября попить чаю или кофе с десертом жителям Пензенской области обойдет еще дороже, чем сейчас. Производители напитков и кондитеры предупредили о грядущем подорожании своей продукции.

Цена чая и кофе увеличится на 6-9%, а кондитерских изделий - на 15%.

«Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, дорожающего и помимо девальвации рубля из-за падения урожайности какао-бобов и чая. Возможности повышать цены для потребителей, живущих в режиме экономии, ограничены, поэтому, считают эксперты, ретейлерам придется договариваться с производителями об увеличении доли промоакций», - отмечает «Коммерсантъ».

При этом источники издания говорят, что к зиме чай и кофе могут подорожать на 20%.

Большая часть чая на рынке - это продукция, которая производится из зарубежного сырья. Лишь 0,2% от потребности покрывает сбор чая в Краснодарском крае.

«По подсчетам Национального рейтингового агентства, у кондитеров также высока зависимость от импорта сырья - от 30% до 70%. Проблему усугубило снижение из-за засухи сбора какао-бобов в Западной Африке, откуда импортируется это сырье», - пишет издание.

Эксперты ожидают, что на фоне повышения цен покупатели начнут еще больше экономить, сокращая потребление указанной продукции.

Ранее сообщалось, что на пик стоимости вышло любимое блюдо многих жителей страны - картофельное пюре с котлетой. Теперь приготовление двух порций такого обеда или ужина обойдется в среднем в 254,54 рубля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте