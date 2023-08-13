Чай с конфетами с сентября может стать роскошью

13.08.2023 | 15:35

С сентября попить чаю или кофе с десертом жителям Пензенской области обойдет еще дороже, чем сейчас. Производители напитков и кондитеры предупредили о грядущем подорожании своей продукции.

Цена чая и кофе увеличится на 6-9%, а кондитерских изделий - на 15%.

«Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, дорожающего и помимо девальвации рубля из-за падения урожайности какао-бобов и чая. Возможности повышать цены для потребителей, живущих в режиме экономии, ограничены, поэтому, считают эксперты, ретейлерам придется договариваться с производителями об увеличении доли промоакций», - отмечает «Коммерсантъ».

При этом источники издания говорят, что к зиме чай и кофе могут подорожать на 20%.

Большая часть чая на рынке - это продукция, которая производится из зарубежного сырья. Лишь 0,2% от потребности покрывает сбор чая в Краснодарском крае.

«По подсчетам Национального рейтингового агентства, у кондитеров также высока зависимость от импорта сырья - от 30% до 70%. Проблему усугубило снижение из-за засухи сбора какао-бобов в Западной Африке, откуда импортируется это сырье», - пишет издание.

Эксперты ожидают, что на фоне повышения цен покупатели начнут еще больше экономить, сокращая потребление указанной продукции.

Ранее сообщалось, что на пик стоимости вышло любимое блюдо многих жителей страны - картофельное пюре с котлетой. Теперь приготовление двух порций такого обеда или ужина обойдется в среднем в 254,54 рубля.