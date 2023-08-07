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Экономика

Пензенская область экспортировала зерно в Латвию, Польшу и ФРГ

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С начала 2023 года Пензенская область экспортировала 36 228 тонн зерна. Об этом сообщили в Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Речь идет о продовольственной пшенице - 17 581 тонна, продовольственном льне - 17 992, семенах горчицы - 103, конопли - 5, чечевицы сушеной - 126, зерне кукурузы - 374, семенах подсолнечника - 25, зерне гречихи - 22 тонны.

География поставок неширока, отметили в ведомстве.

Получатели семян льна - это Латвия, Польша и Беларусь, пшеницы - Азербайджан, Иран, Казахстан, Латвия. Семена горчицы отправили в Германию, конопли - в Беларусь, чечевицы - в Азербайджан, Турцию, Латвию, кукурузу - в Азербайджан, подсолнечник - в Монголию, гречиху - в Турцию.

«Партии зерна отправлены как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов», - уточнили в Россельхознадзоре.

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