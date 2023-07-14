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Экономика

Подсчитано, во сколько пензенцам обойдется летний отпуск

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Специалисты Пензастата подсчитали, во сколько жителям региона обойдется летнее путешествие, лечение в санатории или отпуск дома.

Расчеты сделаны на основании данных за июнь 2023 года.

За день поправки здоровья в пансионате или санатории Пензенской области придется отдать в среднем 2 014 рублей и 2 942 рубля соответственно.

Активный отдых обойдется дороже. Стоимость экскурсионного тура по России - в среднем 9 929 рублей на человека, а речного круиза - 23 882 рубля.

«Отпуск - это хорошее время, чтобы навестить родных и друзей. Цена билета в пригородном поезде составит 59 рублей. Для более длительных поездок цена билета на 100 км пути в купейном и плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования составит 421 и 348 рублей соответственно, проезд в междугородном автобусе в расчете на 50 км пути - 141 рубль», - сообщили в Пензастате.

Путешествие на самолете выйдет дороже. Полет в экономическом классе потребует 13 708 рублей из расчета на 1 000 км в пути.

Подсчитаны и расходы тех, кто пожелает провести отпуск дома за чтением литературы или просмотром фильмов. В среднем стоимость книги составит 422 рубля, а месячная подписка на видеосервисы - 309 рублей.

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