В Пензенской области подорожали баранки и подешевели электродрели

18.02.2023 | 11:42

Специалисты Пензастата рассказали, что в регионе подорожало, а что подешевело в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022-го.

Индекс потребительских цен составил 100,9%, в том числе на продукты, включая алкогольные напитки (101,5%), на непродовольственные товары (100,4%), на услуги (100,5%).

Рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель, составил 15,8%. Свежие огурцы подорожали на 40,3%, репчатый лук - на 38,7%, помидоры свежие - на 33,4%, морковь - на 29,7%, чеснок - на 16,9%, свекла столовая - на 14,8%, картофель - на 12,2%, белокочанная свежая капуста - на 10,3%.

Цены на фрукты и цитрусовые выросли на 7,9%, в том числе на виноград - на 24,3%, лимоны - на 20,8%, бананы - на 16%, груши - на 12,5%, яблоки - на 5,5%. В то же время апельсины подешевели на 5,2%.

Стали дороже кисломолочные продукты (4%), бараночные изделия (3,2%), печенье (2,5%), пельмени, манты, равиоли и сухие молочные смеси для детского питания (2,3%). Менее чем на 2% поднялись цены на творог, вермишель, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород), питьевые сливки, мясо индейки, сметану, молоко стерилизованное жирностью 2,5-3,2%, бескостную свинину и сыр.

В январе по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение цен на соленое филе сельди (3,6%), фруктовые соки (3,5%), яйца (3,2%), фруктово-ягодные консервы (3%), мясной фарш (2,7%), сливочное масло (1,9%). Также подешевели гречневая крупа-ядрица (5%), манка (2,1%) и шлифованный рис (1,7%). А вот горох и фасоль подорожали - на 1,6%.

В группе промтоваров в январе отмечено снижение цен на электродрели - на 4,8%, ковры - на 1,8%, стройматериалы - на 1,7%, фотоаппараты - на 1,6%, бытовые холодильники - на 1,5%, газовое моторное топливо - на 1,2%, стиральные машины - на 1,1%, ткани - на 1%.

Повышение цен зарегистрировано на смартфоны (5,4%), свежесрезанные цветы (3,8%), мягкие игрушки (2,5%), телевизоры и ювелирные изделия (2,3%), медикаменты (1,6%), парфюмерно-косметические товары и перевязочные материалы (1,1)%.

Что касается услуг, то в январе снизились тарифы на услуги пассажирского транспорта: на авиаперелет в салоне экономкласса - на 14,6%, проезд в купейных вагонах скорых поездов дальнего следования - на 8,7% и 6,1% соответственно, на аренду автомобиля - на 3,5%, проезд в такси - на 3%. В то же время повысилась стоимость проезда в плацкартных вагонах скорого нефирменного поезда дальнего следования - на 26,4%.

Банковские услуги стали дешевле 2,3%, почтовая связь - 1,2%. А вот услуги правового характера подорожали на 10,8%, зарубежного туризма - на 6,6%, химчисток и прачечных - на 5%, ремонта и пошива одежды - на 4,9%, санаторно-оздоровительные - на 3,6%, фотоателье и экскурсионных бюро - на 2,6, ритуальные – на 1,6%.