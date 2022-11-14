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Экономика

В бюджете Пензы хотят урезать расходы на ремонт школ и освещение

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В понедельник, 14 ноября, в Пензенской городской думе начались слушания по бюджету на 2023 год.

На заседании комиссии по самоуправлению начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина рассказала об основных характеристиках бюджета.

Общий объем доходов запланирован в сумме 16 млрд 518 млн 372,5 тыс. руб. Расходы составят 16 млрд 538 млн 372,5 тыс. Дефицит бюджета, таким образом, составит 20 млн руб.

«Главной целью является сохранение бюджетной сбалансированности в условиях ограниченности доходных источников и увеличения расходов», - подчеркнула Ольга Завьялкина.

В первую очередь из городской казны финансируются расходы на зарплаты бюджетникам, уплату налогов и сборов, предоставление мер социальной поддержки различным категориям жителей, школьное питание, оплату коммунальных услуг и ряд других направлений.

Глава финуправления отметила недостаточность собственных источников финансов на выполнение обязательств. «В дальнейшем планируем изыскание дополнительных источников», - отметила она.

Ольга Завьялкина акцентировала внимание на том, что с целью балансировки бюджета на сумму 1 млрд 222 млн рублей администрация была вынуждена значительно сократить расходы. Из проекта исключены: 112 млн - резерв на погашение кредиторской задолженности, 39 млн - оплата исполнительных листов, 89 млн - ремонт образовательных учреждений, 190,6 - финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Пензавтодор», 65 млн - на освещение.

Также не запланированы средства на исполнение наказов избирателей.

Во время обсуждения депутаты предложили включить в бюджет расходы на ремонт полов в спортшколе № 7, освещение улиц, благоустройство дворов и ряд других направлений. Кроме того, они высказали пожелание выделить по 3 млн рублей на каждый из 35 избирательных округов на выполнение наказов жителей.

Бюджет Пензы будет обсуждаться на заседании каждой комиссии. Затем его рассмотрят на совместном заседании постоянных комиссий, а на сессии Думы, которая состоится в декабре, депутаты должны принять документ окончательно.

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