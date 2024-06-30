Установка блоков в Арбекове не была требованием «Поволжуправтодора»

30.06.2024 | 11:29

Установка железобетонных блоков на проспекте Победы не была требованием ФКУ «Поволжуправтодор», учреждение не может диктовать собственникам дорог, что им делать, его роль другая.

Об этом сообщили в ФКУ в ответ на слова главы города Александра Басенко. На сессии гордумы он заявил, что блоки на участке от улицы Минской до Беляевской развязки появились не по желанию администрации.

«У нас есть компания «Большая Волга», которая определяет перечень мероприятий, которые должны быть выполнены в рамках программы «Безопасные качественные дороги» именно по направлению безопасности», - подчеркнул Басенко.

Кроме того, ГИБДД выдавало предписания об установке ограждений еще с 2022 года.

«Мы периодически откладывали, откладывали, но уже эти требования нам спустили - и мы не можем не выполнять их», - добавил глава города.

В свою очередь, в «Поволжуправтодоре» отметили, что ФКУ принимает участие в согласовывании и утверждении программ дорожной деятельности, в том числе федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

«При этом включение в программу работ по повышению безопасности дорожного движения мероприятий по установке бетонных разделительных ограждений является прерогативой (исключительным правом) и обязанностью собственника автомобильной дороги, в данном случае администрации г. Пензы», - рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ранее жители областного центра указали на ряд проблем из-за блоков: последствия ДТП станут более тяжелыми, зимой дорога сузится, испортится внешний вид проспекта.