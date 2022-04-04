Коротко и по существу: итоги визита пензенской делегации в Белоруссию

04.04.2022 | 15:10

С 29 марта по 1 апреля делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко пребывала в Белоруссии с деловым визитом, нацеленным на укрепление торгово-экономического сотрудничества и развитие партнерства в формате технологической и промышленной кооперации.

Ключевым моментом поездки стала встреча с президентом республики Александром Лукашенко, на которой стороны обсудили вопросы сотрудничества.

«В числе наших общих приоритетных задач - развитие общего рынка, обеспечение продовольственной безопасности и бесперебойной работы промышленных предприятий, как крупных системообразующих, так и средних, малых. Обеспечение населения качественной и конкурентоспособной продукцией в достаточном количестве», - заявил пензенский губернатор.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Пензенская область занимает особое место в ряду других регионов в плане взаимоотношений.

«Ключевым для нас направлением является торговля и инвестиции. Это главное. В этом направлении мы и будем действовать. Я не исключаю других направлений», - отметил он, уточнив, что речь может идти о партнерстве между сельхозпредприятиями, подготовке кадров для сельского хозяйства, технологиях в семеноводстве и животноводстве.

Среди совместных направлений работы - строительство и модернизация жилищной, дорожной, коммунальной, транспортной и производственной инфраструктуры. Для этого нужно налаживать взаимные российско-белорусские поставки деталей и комплектующих, организовывать совместные производства.

Кроме того, Олег Мельниченко провел рабочую встречу с временным поверенным в делах России в Белоруссии Петром Фроловым.

«С учетом последних событий, санкционных историй мы очень заинтересованы в дальнейшей кооперации наших отношений. И прежде всего экономических. У нас есть целый ряд предложений, в том числе и в адрес председателя Правительства Республики, по кооперации работы наших предприятий. У нас порядка 800 различных наименований, с которыми мы можем работать по направлениям импортозамещения и кооперации», - проинформировал руководитель Пензенской области.

Стоит отметить, что свою продукцию в Белоруссию поставляют более 200 пензенских предприятий. Экспорт затрагивает мебель, бумагу, фанеру, арматуру, полуприцепы и автоцистерны для нефетепродуктов, системы охраны, приборы измерения, автоэлектронику, станки, запасные части для сельхозтехники, кондитерские изделия.

По направлению агропромышленного комплекса регион экспортирует в республику мясо индейки, растительные масла, макаронные изделия, хлебобулочные изделия длительного хранения, а также зерновые, семена масличных культур.

В 2021 году Пензенская область отправила в Белоруссию 16,2 тыс. тонны продукции АПК на сумму 1,6 млрд рублей. А в целом товарооборот с регионом составил около 8 млрд рублей.

Импортируются же комплектующие и детали для пензенских машиностроительных предприятий, комплектующие для приборостроения, материалы для бумажной и мебельной промышленности, овощи, продукция легкой и химической промышленности. В ценовом выражении экспорт примерно равен импорту.

С Минским, Гомельским, Могилевским и Брестским областными исполнительными комитетами, а также с правительством Республики Беларусь подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Олег Мельниченко на встрече озвучил серьезные предложения по приобретению в республике сельскохозяйственной и коммунальной техники, троллейбусов (в 2021 году регион получил 94 трактора марки МТЗ, 36 единиц техники производства ОАО «Гомсельмаш» и «Брянсксельмаш).

Еще одно важное мероприятие - переговоры с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым, на которых Олег Мельниченко конкретизировал ассортимент продукции, включенной в сферу взаимного сотрудничества.

Среди сельхозтехники это в первую очередь зерноуборочные комбайны и тракторы (в целом необходимо порядка 26 единиц). Вопрос об их поставке был решен положительно.

«Кроме того, мы заинтересованы в дорожной технике - порядка 200 МАЗов готовы в этом году закупить. У нас идет программа капитального ремонта, это значит, лифты надо менять. 50 лифтов мы закупили в Белоруссии в 2021 году. А всего в ближайшие два года нам придется поменять около 500 лифтов. При этом все знают, что белорусские лифты лучшие», - подчеркнул Олег Мельниченко.

«По направлению импортозамещения это изделия начиная от газовых горелок и заканчивая более серьезными вещами. То есть это широкий перечень наименований. И я думаю, что с большей частью этих изделий мы уже определились», - уточнил он.

Олег Мельниченко пояснил, что Пензенская область - это регион, который производит сахарный песок в больших объемах. Однако семена и техника пока зарубежные. Это можно исправить благодаря переключению на селекционные белорусские семена и открытию совместного производства по выпуску свеклоуборочной техники.

Продуктивной оказалась также встреча с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Главное - проявлять принципиальность, целеустремленность и на деле отстаивать наши общие экономические интересы. В прошлом году Беларусь и Пензенская область, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая откладывала свой отпечаток на все сферы жизни, смогли повысить товарооборот. Но всегда есть и незадействованные резервы, на активизацию которых и направлен приезд пензенской делегации», - констатировал Роман Головченко.

Олег Мельниченко уточнил, что в минувшем году внешнеторговый оборот между Пензенской областью и Белоруссией вырос в 1,3 раза. При этом объем экспорта увеличился почти на четверть, импорта - почти на 30%. Он заявил о готовности к расширению торгово-экономического взаимодействия и промышленной кооперации с белорусскими регионами.

Стороны обсудили несколько точек роста. Это поставки сельскохозяйственной и дорожной техники, сотрудничество в агропромышленной отрасли и строительной сфере. Планируется продолжать взаимодействие в здравоохранении, образовании, науке, культуре и туризме.

Повестка делового визита также включала посещение различных объектов.

К примеру, делегация осмотрела производственные мощности таких предприятий Бреста, как «Гефест-техника» (производство газовых, газоэлектрических, электрических плит, встраиваемой техники и воздухоочистителей), «Джофре Лабортехник» (разработка и производство электронных устройств).

С первой готова сотрудничать пензенская компания «СВАР» (в части использования белорусских деталей и комплектующих для кухонных плит), со второй - АО «Пензаспецавтомаш» (в плане изготовления печатных плат и контроллеров, сбора и разработки программного обеспечения).

Затем пензенская делегация посетила предприятие ГК «СТиМ», выпускающее все виды материалов для нанесения дорожной разметки и производящее разметочные машины (две уже поставлены в Пензенскую область).

«Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы заинтересовано в закупке новых машин», - подчеркнул Олег Мельниченко, отметив актуальность приобретения обочиноукладчиков, машин для ямочного ремонта дорог, бетоноукладчиков и асфальтосмесительных установок.

Особую заинтересованность губернатор проявил при посещении МАЗа, специализирующегося на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.

«Продукция Минского автозавода отличается высоким качеством, - констатировал губернатор. - Это и автобусы, и троллейбусы, и дорожная техника. Пензенский регион готов к сотрудничеству в этом направлении».

При посещении ОАО «Амкодор»-УКХ» Мельниченко акцентировал внимание на важности создания в регионе сервисного центра обслуживания белорусской техники.

Представители ряда пензенских предприятий выразили заинтересованность в поставках промышленного моечного оборудования, а также запчастей для обслуживания сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Подводя итоги визита в дружественную республику, губернатор Пензенской области подчеркнул, что делегация как представила, так и услышала много важной информации, которая позволит активизировать партнерство и укрепить экономическое развитие региона.

«Объединяя усилия с нашими белорусскими друзьями, мы дополняем друг друга. Уверен, что результаты не заставят себя долго ждать. Это касается как экономики, так и гуманитарной сферы в целом», - резюмировал Олег Мельниченко.