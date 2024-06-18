Губернатор Пензенской области отправился в Таджикистан

18.06.2024 | 10:09

Делегация Пензенской области во главе с губернатором отправилась в Таджикистан, где проходит 10-я Международная торговая ярмарка «Сугд-2024». Олег Мельниченко провел в городе Ходженте деловую встречу с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой.

В 2023 году торгово-промышленные палаты Пензенской и Согдийской областей уже заключили соглашение о совместной работе.

«Стороны обменялись информацией о состоянии экономики регионов и взглядами на перспективы сотрудничества», - сообщили в пресс-службе правительства.

Пензенская делегация впервые приехала на «Сугд». В нее вошли представители крупных компаний региона, которые планируют найти на ярмарке партнеров для развития бизнеса.

В мае губернатор Пензенской области в составе делегации РФ, которую возглавлял Президент РФ, посетил Пекин и Узбекистан.