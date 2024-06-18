Сетевое издание|18+|Вторник|18 июн 2024|10:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
 

Политика

Губернатор Пензенской области отправился в Таджикистан

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Делегация Пензенской области во главе с губернатором отправилась в Таджикистан, где проходит 10-я Международная торговая ярмарка «Сугд-2024». Олег Мельниченко провел в городе Ходженте деловую встречу с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой.

В 2023 году торгово-промышленные палаты Пензенской и Согдийской областей уже заключили соглашение о совместной работе.

«Стороны обменялись информацией о состоянии экономики регионов и взглядами на перспективы сотрудничества», - сообщили в пресс-службе правительства.

Пензенская делегация впервые приехала на «Сугд». В нее вошли представители крупных компаний региона, которые планируют найти на ярмарке партнеров для развития бизнеса.

В мае губернатор Пензенской области в составе делегации РФ, которую возглавлял Президент РФ, посетил Пекин и Узбекистан.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного правительства
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте