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Общество

Пензенские пункты размещения беженцев ждет проверка

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Представители Агентства ООН по делам беженцев проверят пункты временного размещения в Пензенской области.

С февраля 2022 года, начала специальной военной операции, регион в общей сложности принял почти 4 000 вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Украины.

Члены делегации посетят пункты на базе санаториев имени В. В. Володарского и «Березовая роща», где пообщаются с жителями, оценят бытовое устройство и работу чиновников по социализации граждан.

«Фокус внимания будет направлен на самые незащищенные категории, к которым относятся родители-одиночки с детьми, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями здоровья. Аналогичные визиты в ПВР проходят и в других регионах страны», - пояснили в пресс-службе областного правительства.

Пензенский регион также принимает детей из Белгородской области, которая ежедневно подвергается атакам со стороны киевского режима. С начала 2024 года в Пензе побывали несколько групп ребят.

В последний раз юные белгородцы приехали 7 июня, это школьники 3-8-х классов. 170 человек разместили в летних оздоровительных лагерях «Звездочка», «Солнечная долина» и в парк-отеле «Кленовая роща».

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Источник — фото областного правительства
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