«Новикомбанк» обсудил вопросы инвестиций в промышленность

22.12.2021 | 15:47

Во вторник, 21 декабря, старший вице-президент «Новикомбанка» Анна Лаврентьева приняла участие в заседании подкомиссии «Инвестиционная политика и обеспечение доступности финансирования» комиссии Государственного Совета по направлению «Промышленность».

Одним из главных вопросов в повестке стало обсуждение мер поддержки проектов, соответствующих принципам устойчивого развития. Устойчивое развитие - это баланс трех основных составляющих: экономического роста, экологии и социальной ответственности.

Ключевой тематикой дискуссии стало обсуждение инвестиционной активности в России и совершенствование механизмов стимулирования инвестпроектов.

Заседание открыл ответственный секретарь подкомиссии Александр Прохоров. По данным общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», доля компаний, осуществлявших масштабные инвестиции, после снижения в 2020 году до 36% вернулась в 2021-м к докризисному уровню - 44%. В ближайшие два года ожидается сохранение инвестиционной активности, прежде всего на модернизацию производства и создание новых мощностей.

Вице-президент, управляющий директор Управления экономической политики и конкурентоспособности РСПП Мария Глухова рассказала о направлениях стимулирования инвестиций в промышленные проекты. В частности, она отметила, что необходимо повысить эффективность инвестиционных механизмов для реализации «зеленых» проектов, проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) и проектов в сфере энергоперехода.

«Новикомбанк» поддерживает внедрение принципов устойчивого развития в проекты промышленных предприятий. Банк неоднократно обсуждал эту тематику с ВЭБ РФ и Министерством экономического развития РФ, принимал активное участие в формировании предложений, в том числе в рамках работы с Ассоциацией банков России.

«Мы предлагаем не создавать новые меры, а донастроить уже имеющиеся механизмы. В частности, считаем целесообразным распространить действие Постановления Правительства № 541 - специализированной меры поддержки проектов в области экологии и НДТ - на проекты устойчивого развития. Также возможно предусмотреть компенсацию затрат на выпуск «зеленых» облигационных займов по аналогии с действующим для субъектов МСП механизмом», - прокомментировала Анна Лаврентьева.

Участники мероприятия решили посвятить теме финансирования «зеленых» проектов отдельное заседание.

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