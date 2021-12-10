«Новикомбанк» предлагает полный спектр финансовых услуг

10.12.2021 | 13:16

«Новикомбанк» предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Обладает большим опытом и глубокими компетенциями в сферах поддержки как крупных промышленных предприятий, так и компаний малого и среднего бизнеса.

Банк разработал для своих корпоративных клиентов выгодные и гибкие тарифы на услуги расчетно-кассового обслуживания. Предоставляет компаниям контрактное финансирование, в том числе в рамках федерального законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ) и осуществляет банковское сопровождение таких контрактов.

«Новикомбанк» также активно сотрудничает с фондами поддержки малого и среднего бизнеса, что расширяет возможности для развития клиентов с получением необходимого финансирования.

Количество компаний, участвующих в зарплатных проектах «Новикомбанка», постоянно растет. Это обусловлено тем, что работники предприятий-партнеров получают выгодные предложения по ипотечному кредитованию, рефинансированию имеющейся задолженности, потребительским кредитам и другим услугам и сервисам.

При этом продуктовый ряд банка - как для физических, так и для юридических лиц - постоянно расширяется.

Успешная работа «Новикомбанка» нашла отражение и в оценках ведущих рейтинговых агентств. В 2021 году агентство АКРА повысило «Новикомбанку» рейтинг до уровня А+ (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» также повысило банку рейтинг кредитоспособности до ruА со стабильным прогнозом. По рейтингу Ва3 международного агентства Moody's прогноз позитивный.

АО АКБ «Новикомбанк» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.