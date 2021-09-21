Экономика

С 1 января 2022 года увеличивается МРОТ

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В ходе заседания правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении минимального размера оплаты труда.

По словам Мишустина, с 1 января 2022 года размер МРОТ составит 13 617 тысячи рублей. Данное нововведение коснется более трех миллионов россиян.

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. С 2022-го он вырастет на 825 рублей.

Сумма рассчитывается как 42 процента от медианной зарплаты за 2020 год. Последняя, по данным Росстата, составляла 32 422 рубля. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты пересматривается не реже чем раз в пять лет.

По оценкам специалистов Минтруда, к 2025 году минимальная зарплата для россиян, работающих на полную ставку, превысит 16 тысяч рублей в месяц.

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Гость||

ОФИГЕЕЕЕТЬ!!!!

Гость||

Это прорыв?

Гость||

Гость писал(a):

Это прорыв?
Это ты дурачок как обычно, не переживай.

Гость||

Чем выше мрот тем, дороже жизнь. Так что...

Гость||

МРОТ МРОТом, а почему тогда работу предлагают на 9, 7 тыс. это как?

Гость||

Ну значит можно за капитальный ремонт поднимать и за проезд.

Гость||

Гость писал(a):

МРОТ МРОТом, а почему тогда работу предлагают на 9, 7 тыс. это как?
А это за четыре часа в день. Не благодари.

Гость||

Верно, сейчас 12 792 рублика, аккурат дворникам и сторожам платят в школах и дет.садах.А станет, аж говорить страшно, 13 617 ...пей, ешь, не хочу. Ох, удружил, удружил , дядя Миша.

Гость||

14:59 /// Не скажи 4 часа, полный рабочий день предлагают со шваброй в зубах и чтоб чисто всё ...во.

Гость||

150 евро.интересно, сколько в проклятых латвиях и польшах мрот?

Гость||

13617 рублей это без вычета НДФЛ 13%, а с вычетом получится 11846 рублей на руки.

Гость||

Вы проголосовали за эту "жизнь".

Хлебайте полной ложкой!

Имя: Гость
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