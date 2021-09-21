С 1 января 2022 года увеличивается МРОТ

21.09.2021 | 14:42

В ходе заседания правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении минимального размера оплаты труда.

По словам Мишустина, с 1 января 2022 года размер МРОТ составит 13 617 тысячи рублей. Данное нововведение коснется более трех миллионов россиян.

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. С 2022-го он вырастет на 825 рублей.

Сумма рассчитывается как 42 процента от медианной зарплаты за 2020 год. Последняя, по данным Росстата, составляла 32 422 рубля. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты пересматривается не реже чем раз в пять лет.

По оценкам специалистов Минтруда, к 2025 году минимальная зарплата для россиян, работающих на полную ставку, превысит 16 тысяч рублей в месяц.