В ПФР напомнили о возможности увеличить пенсию за счет супруга

15.09.2021 | 08:11

Один из супругов может претендовать на пенсию другого, если она была выше. В Пенсионном фонде России напомнили, как можно получать повышенные выплаты.

Согласно действующему законодательству в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Для этого пенсионеру следует учесть несколько важных нюансов, подчеркнули в пресс-службе ПФР.

Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным, например, является инвалидом. В ПФР обратили внимание россиян, что такой переход не всегда бывает выгоден.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены); при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты), – за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста», - указано на сайте Пенсионного фонда России.

Вместе с тем, для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца.