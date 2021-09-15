Экономика

В ПФР напомнили о возможности увеличить пенсию за счет супруга

Печать

Один из супругов может претендовать на пенсию другого, если она была выше. В Пенсионном фонде России напомнили, как можно получать повышенные выплаты.

Согласно действующему законодательству в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Для этого пенсионеру следует учесть несколько важных нюансов, подчеркнули в пресс-службе ПФР.

Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным, например, является инвалидом. В ПФР обратили внимание россиян, что такой переход не всегда бывает выгоден.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены); при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты), – за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста», - указано на сайте Пенсионного фонда России.

Вместе с тем, для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте