Экономика

В Минтруде предупредили о новой методике расчета детских пособий с 1 января

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С 1 января 2022 года пособия на детей будут рассчитывать по новой схеме. В Министерство труда и соцзащиты РФ заявили, что размер выплаты будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за деньгами.

«Слова «за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты» заменить словами «на год обращения за назначением выплаты», — указано в документе, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В ведомстве напомнили, что для назначения выплаты заявителю не нужно подтверждать свой доход. Государственные структуры сами собирают нужную информацию.

Исключение составляют силовики, военные и получатели стипендий и грантов. Им обязательно следует предоставить сведения о своих доходах.

Заявление на ежемесячную выплату на первого или второго ребенка до трех лет можно подать через портал Госуслуг или сайт Пенсионного фонда России. Кроме того, заявитель может обратиться в ближайший МФЦ.

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