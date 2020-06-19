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Экономика

Для пензенских предпринимателей снизили страховые взносы

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Противодействие нелегальному бизнесу и нарушения при реализации приоритетных национальных проектов стали главными вопросами координационного совещания по обеспечению правопорядка в правительстве области.

Выступая по первой теме, министр экономики Сергей Капралов подчеркнул, что в регионе проводится целый комплекс мер, направленных на профилактику.

«Работы построены по нескольким направлениям. Первое - это снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, что является стимулом к ведению легального бизнеса и способствует легализации теневой части экономики. На региональном уровне за последнее время принято несколько решений. Впервые для зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также оказывают бытовые услуги, введены налоговые каникулы», - отметил министр.

Кроме того, в два раза снижены страховые взносы - с 30 до 15 процентов, что тоже должно стимулировать работодателей к официальному трудоустройству с белой зарплатой.

И все же факты нелегального предпринимательства в регионе фиксируются. Так, в 2020 году было возбуждено 5 уголовных дел и составлено почти 800 административных протоколов за правонарушения в данной сфере.

В отношении реализации национальных проектов результаты мониторинга показали, что в Пензенской области недостатки тоже имеются и выявляются надзорными органами.

«Установлен факт правонарушения, допущенный администрацией Неверкинского района при строительстве детского сада. Правонарушение выразилось в приемке выполненных работ на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей в не соответствующих условиям контракта объемах», - пояснил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

Глава региона потребовал взять все подобные случаи под жесткий контроль, а виновных - привлечь к ответственности.

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