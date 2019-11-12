Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 ноя 2019|19:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  70.82  |  $  64.28

Экономика | В Пензе обсудили проект закона о бюджете на следующий год

12.11.2019|17:00
Печать

В зале Законодательного собрания присутствовали представители общественности, депутаты, руководители различных ведомств. С проектом главного финансового документа региона все могли ознакомиться на сайтах, но основные моменты прозвучали еще раз из уст министра финансов Пензенской области.

«Прирост налоговых/неналоговых доходов прогнозируется на умеренном уровне - это 3,4%, или, в абсолютном выражении к плану, один миллиард двести. По безвозмездным поступлениям в тот момент еще не были распределены ни дотации на выравнивание, ни дотации на сбалансированность», - сообщила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

Участники публичных слушаний по проекту закона о бюджете на следующий год не нашли упоминания об обещанной городу сотне автобусов. На вопрос ответил председатель правительства области, хотя отметил, что организация перевозок - функция муниципалитета.

«Вопрос не снят, он рассматривается, совместно с городской администрацией мы будем принимать решение о создании муниципального транспортного предприятия, и тогда необходимы закупки этих ста единиц (может быть, меньше, может, больше). Пока что этот вопрос находится в стадии обсуждения», - пояснил Николай Симонов.

Предполагается, что в 2020 году объем доходов Пензенской области составит больше 55 миллиардов рублей. Как и куда их будут тратить, уже решено, но некоторые изменения еще можно внести, поэтому замечания участников слушаний учтут.

Планируется, что в декабре главный финансовый документ региона на 2020 год будет принят.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!