12.11.2019 | 17:00

В зале Законодательного собрания присутствовали представители общественности, депутаты, руководители различных ведомств. С проектом главного финансового документа региона все могли ознакомиться на сайтах, но основные моменты прозвучали еще раз из уст министра финансов Пензенской области.

«Прирост налоговых/неналоговых доходов прогнозируется на умеренном уровне - это 3,4%, или, в абсолютном выражении к плану, один миллиард двести. По безвозмездным поступлениям в тот момент еще не были распределены ни дотации на выравнивание, ни дотации на сбалансированность», - сообщила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

Участники публичных слушаний по проекту закона о бюджете на следующий год не нашли упоминания об обещанной городу сотне автобусов. На вопрос ответил председатель правительства области, хотя отметил, что организация перевозок - функция муниципалитета.

«Вопрос не снят, он рассматривается, совместно с городской администрацией мы будем принимать решение о создании муниципального транспортного предприятия, и тогда необходимы закупки этих ста единиц (может быть, меньше, может, больше). Пока что этот вопрос находится в стадии обсуждения», - пояснил Николай Симонов.

Предполагается, что в 2020 году объем доходов Пензенской области составит больше 55 миллиардов рублей. Как и куда их будут тратить, уже решено, но некоторые изменения еще можно внести, поэтому замечания участников слушаний учтут.

Планируется, что в декабре главный финансовый документ региона на 2020 год будет принят.