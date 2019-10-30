30.10.2019 | 14:37

За 9 месяцев 2019 года предприятия группы компаний «Дамате» в совокупности перечислили 1 млрд 5 млн 755 тыс. рублей в виде налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Из них 463 млн поступили непосредственно в местный и областной бюджеты. Компания вновь подтвердила статус ведущего аграрного налогоплательщика в регионе.

В Пензенской области работает крупнейший в России комплекс «Дамате» по производству индейки, здесь же находится региональный переработчик молока ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», обеспечивающий население субъекта качественной продукцией.

Предприятия демонстрируют устойчивый рост по всем показателям, что позволяет планомерно увеличивать суммы уплачиваемых налогов. Молочный комбинат «Пензенский» перечислил в бюджет более 183 млн рублей, предприятия вертикально интегрированного комплекса по производству индейки - свыше 822 млн. Регулярные налоговые отчисления имеют непосредственное влияние на развитие социально-экономической сферы региона.

Значительные суммы были переведены «Дамате» в бюджеты районов присутствия компании. Наибольшие налоговые отчисления выплачены в Нижнеломовском районе - 262 млн рублей. Свыше 18 млн поступило в Колышлейский район, 16,4 млн - в Вадинский, 16 млн - в Мокшанский, 10,3 млн - в Спасский и 3,8 млн - в Наровчатский.

«Дамате» - один из наиболее значимых налогоплательщиков в Пензенской области. В районах присутствия компания выполняет все обязательства перед государством, регулярно производя отчисления в Пенсионный фонд, фонды социального страхования и обязательного медицинского страхования. Предприятия холдинга предоставляют современные рабочие места, условия для профессионального развития и гарантируют достойную оплату труда своим работникам.