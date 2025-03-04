В Пензе дорожно-строительная компания вернула в бюджет 90,6 млн

04.03.2025 | 16:55

В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В совершении преступления подозревалась работница организации, занимающейся строительством и ремонтом дорог.

Будучи уполномоченным представителем юрлица, женщина с 2018 года по 2020-й указывала в налоговых декларациях недостоверные сведения.

В результате ее действий бюджетной системе Российской Федерации был нанесен значительный ущерб.

Во время расследования уголовного дела организация полностью возместило недоимку, доплатив налог на прибыль, пени и штрафы на сумму более 90,6 млн рублей.

После этого уголовное дело было прекращено.

«Подозреваемая впервые совершила налоговое преступление и активно содействовала его расследованию; ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме», - перечислила основания старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.