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Экономика

В налоговой пояснили, какие переводы между физлицами считаются доходом

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Все переводы, которые физлица делают друг другу с карты на карту, не планируется облагать налогом. В Федеральной налоговой службе прокомментировали слухи о том, что их хотят засчитывать как дополнительный доход.

С запросом в ФНС обратился председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он выложил в открытый доступ ответ ведомства.

В налоговой напомнили, что не подлежат обложению налогом доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физлиц в порядке дарения (исключение - дарение недвижимости, транспорта, акций, цифровых финансовых активов и прав, цифровой валюты, долей, паев).

«Таким образом, денежные средства, безвозмездно полученные физлицами от физлиц, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ», - сообщили в налоговой.

Сам по себе факт перевода денег между физлицами не является объектом налогообложения, подчеркнули в ведомстве.

В то же время средства, поступившие на счет гражданина, например, в качестве оплаты проданного имущества или вознаграждения за оказанные услуги, признаются доходом, подлежащим обложению НДФЛ в законодательно установленном порядке.

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