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Общество

Мошенники обманывают пензенцев под предлогом «анализа ФНС»

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В Пензенской области мошенники начали использовать новую схему обмана населения. Они направляют письма, в которых ссылаются на проведенный «автоматический анализ ФНС».

В них говорится, что в отношении налогоплательщика якобы были допущены нарушения. Для предоставления документального подтверждения аферисты предлагают внести госпошлину, отсканировав QR-код.

«ФНС России не рассылает сообщения и письма, не совершает телефонные звонки с предложением уплатить госпошлину и налоги онлайн. Вся информация о начисленных и уплаченных налогах, а также любой имеющейся у налогоплательщика задолженности направляется через личный кабинет или заказным письмом с уведомлением», - предупредили в региональном управлении службы.

В ведомстве добавили, что письмо от ФНС России может прийти на электронную почту только в том случае, если налогоплательщик подтвердил ее адрес в личном кабинете либо обратился в налоговый орган с помощью электронного сервиса «Обратиться в ФНС».

В этих случаях от налогового органа приходит уведомление о регистрации обращения и получении ответа на него. Любую другую информацию можно получить только при личном обращении в налоговый орган.

Ранее пензенцев предупредили: мошенники звонят по видеосвязи и представляются сотрудниками ФСБ, а также рассылают письма на поддельных бланках этого ведомства.

Кроме того, жителям области в мессенджерах поступают приглашения принять участие в коллегии присяжных заседателей или в мероприятиях силовых ведомств. Получателю предлагается перейти по электронной ссылке «для верификации», после чего его деньги переводятся на сторонние счета.

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