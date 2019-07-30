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Экономика | В Пензенской области 21 магазин числится не защищенным от террористов

30.07.2019|10:56
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Во вторник, 30 июля, в правительстве Пензенской области состоялось совещание с руководителями торговых объектов, до сих пор не получивших паспорта антитеррористической защищенности.

Всего паспортизации в регионе подлежат 143 объекта, документы, подписанные всеми необходимыми структурами (ФСБ, Росгвардией, МЧС и др.), выдали только 122.

«У 17 из оставшихся акты разработаны и находятся на разных стадиях согласования, 2 объекта находятся на реконструкции, представитель одного подал заявление на исключение из реестра, еще один сообщил об изменении границ, и у него изменяется подход к процедуре», - сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Большинство не получивших паспорта торговых объектов расположены в Пензе, часть - в Кузнецке, Каменке и Пензенском районе.

«Больше всего вопросов возникает к «Магнитам». Они объясняют это сменой руководства на территории области - старый руководитель не передал документы», - отметил председатель областного правительства Николай Симонов.

Представитель ФСБ, присутствовавший на совещании, назвал основные проблемы, которые его ведомство видит при принятии объектов.

«За крупные объекты, которые сдают площади в аренду, отвечают собственники, а они стараются перенести затраты на арендатора: обеспечение видеонаблюдением, системой эвакуации. А арендаторы сегодня есть - завтра нет, и оборудования тоже не будет.

Собственник обязан внутри и по периметру обеспечить видеонаблюдение, обеспечить систему оповещения по всему зданию, физическую охрану крупного объекта. Это должен делать не арендатор, который организует охрану только одной секции», - подчеркнул он.

На некоторых объектах, по словам представителя ФСБ, пытаются занизить категорию - например, «Большая медведица» в Пензе. Здесь нет объектового видеонаблюдения, заявил он, а имеющиеся камеры стоят только для профилактики воровства.

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Гость|30.07.2019 11:31|

Надо не с террористами в "Магнитах" бороться, а с магазинами по продаже спиртных напитков, расположенных в жилых домах. Все дворы у этих магазинов по ночам заполнены пьянствующими молодыми лицами. Каждое утро во дворах пустые распитые бутылки спиртного, стаканы и остатки закуски. Когда их всех закроют или переведут в отдельно стоящие торговые центры подальше от детских площадок?

Гость|30.07.2019 11:36|

С этим антитеррором совсем крыша у некоторых съехала? Какие террористы в Пензе? Разве что цыгане в Чемодановке? Лучше бы на выделяемые деньги порядок на детских площадках и во дворах навели, чем ставить бетонные плиты и противотанковые ежи.

Гость|30.07.2019 11:45|

Гость писал(a):

Лучше бы на выделяемые деньги порядок на детских
И выпивку пенсионерам бесплатную. И баб развратных.

Гость|30.07.2019 11:46|

А если террористы угонят "Магнит", и на нём в Турцию? Мы не позволим кому не попадю, у нас своя голова за плечами... Большее надо, дальшее и глубжее! Вот где собака порылась

Гость|30.07.2019 11:51|

В Ритейл парке есть "Батутный парк", видеонаблюдение есть, молодцы, но видеозапись хранится 15 дней, вместо 30 дней.

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