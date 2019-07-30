30.07.2019 | 10:56

Во вторник, 30 июля, в правительстве Пензенской области состоялось совещание с руководителями торговых объектов, до сих пор не получивших паспорта антитеррористической защищенности.

Всего паспортизации в регионе подлежат 143 объекта, документы, подписанные всеми необходимыми структурами (ФСБ, Росгвардией, МЧС и др.), выдали только 122.

«У 17 из оставшихся акты разработаны и находятся на разных стадиях согласования, 2 объекта находятся на реконструкции, представитель одного подал заявление на исключение из реестра, еще один сообщил об изменении границ, и у него изменяется подход к процедуре», - сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Большинство не получивших паспорта торговых объектов расположены в Пензе, часть - в Кузнецке, Каменке и Пензенском районе.

«Больше всего вопросов возникает к «Магнитам». Они объясняют это сменой руководства на территории области - старый руководитель не передал документы», - отметил председатель областного правительства Николай Симонов.

Представитель ФСБ, присутствовавший на совещании, назвал основные проблемы, которые его ведомство видит при принятии объектов.

«За крупные объекты, которые сдают площади в аренду, отвечают собственники, а они стараются перенести затраты на арендатора: обеспечение видеонаблюдением, системой эвакуации. А арендаторы сегодня есть - завтра нет, и оборудования тоже не будет.

Собственник обязан внутри и по периметру обеспечить видеонаблюдение, обеспечить систему оповещения по всему зданию, физическую охрану крупного объекта. Это должен делать не арендатор, который организует охрану только одной секции», - подчеркнул он.

На некоторых объектах, по словам представителя ФСБ, пытаются занизить категорию - например, «Большая медведица» в Пензе. Здесь нет объектового видеонаблюдения, заявил он, а имеющиеся камеры стоят только для профилактики воровства.