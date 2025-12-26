В Земетчинском районе в ДТП со спецтехникой погиб человек

26.12.2025 | 15:19

Днем в пятницу, 26 декабря, в Земетчинском районе случилась смертельная авария.

По предварительным данным, в 13:00 на 36-м километре дороги Земетчино - Чернояр столкнулись «Нива» и «Урал». За рулем легкового автомобиля находился 48-летний мужчина, спецтехникой управлял 60-летний шофер.

После удара «Ниву» вынесло в кювет. Водитель от полученных травм скончался.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Утром того же дня в Мокшанском районе случилось массовое ДТП с участием 5 машин, пострадали 2 человека.